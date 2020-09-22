İstanbul'da gasbettikleri bir kişiye şantaj yapan 4 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da ikinci el eşya alım satımı yapan Suriyeli M.K.'nin, eşya almak için gittiği evde darbedilerek cep telefonu ile 10 bin lirasının gasbedildiğini ve uygunsuz görüntüleri çekilerek şantaja uğradığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.