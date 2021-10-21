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İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon! Çete lideri de yakalandı

İstanbul'un iki ilçesinde günübirlik kiralanan evlerde tutulan ve bu evlerde tuttukları kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında suç örgütü liderinin yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı

21.10.2021 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon - Haberler
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çoğunluğu yabancı uyruklu olan kişilere iş vaadiyle ülkeye getirerek ve mağduriyetlerinden yararlanıp tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi neticesinde yabancı uyruklu kişileri, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde günübirlik kiralanan evlerde tutup, fuhuş yapmaya zorladığı belirlenen suç örgütüne yönelik 11 Ekim'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında biri Kenya uyruklu, 8'i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 9 yabancı uyruklu kadın örgütün elinden kurtarılırken adreslerde yapılan aramalarda; 3 bin 300 adet prezervatif, 14 adet cep telefonu, 6 bin 80 lira, 102 dolar, 3 adet defter, 1 adet pasaport ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden aralarında örgüt lideri İ.Y, örgüt yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N. isimli kişinin de bulunduğu 4 kişi "İnsan Ticareti" ile "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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