Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

REKLAM advertisement1

18 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

DHA'daki habere göre yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen 18 adrese basın düzelendi.

REKLAM

ÇETENİN ELEBAŞLARI YAKALANDI

Operasyonlarda çetenin elebaşları olduğu öğrenilen M.G. ve S.T. gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda erkeklere pazarlandığı öğrenilen 2’si yabancı uyruklu 8 kadın da ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis soruşturmasında 2 şüphelinin kadınlarla önce kendilerinin birlikte olduğu, ardından müşterilerine bu kadınları gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin ev ve otellere gönderdikleri kadınlar için 2 saatliğine 30 bin lira tahsil ettikleri de öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan M.G. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa gereği mağdur sıfatıyla ifadeleri alınan 8 kadın ise serbest bırakıldı.