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İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte nisanda önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 64.92 ile takım elbise, fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 37.30 ile bezelye olduğu bildirildi.

02.05.2022 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İHA

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 161'inin perakende fiyatı arttı, 17 ürünün fiyatı düştü, 64 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan takım elbise, yüzde 64,92 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 61,76 ile kuru soğan, giyim harcamaları kadın giyim harcamaları alt grubundan yüzde 60,99 ile eşofman, konut harcamaları grubundan yüzde 49,92 ile şehir şebeke suyu, gıda harcamaları grubundan yüzde 49,24 ile toz şeker, giyim harcamalarından yüzde 49,04, kadın elbise ve gıda harcamalarından yüzde 48,91 ile domates olarak belirlendi.

NİSANDA BEZELYE FİYATI YÜZDE 37.30 UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan bezelye, yüzde 37,30 düşüş ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 18,17 ile kabak, yüzde 11,65 ile domates, yüzde 8,07 ile ıspanak ve yüzde 7,09 ile turp olarak kayıtlara geçti.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 26,77 ile maç giriş bileti ücreti, gıda harcamalarından yüzde 21,04 ile salatalık, yüzde 12,85 ile kabak ve yüzde 5,14 ile bakla olarak kayıtlara geçti

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
Kuru soğan 61,76
Domates 48,91
Patates 38,05
Sivri biber 31,25
Kıvırcık salata 28,64
Maydanoz 27,59
Muz 25,11
Elma 24,43
Lahana 22,62
Portakal 21,24
Bezelye -37,30
Salatalık -21,04
Kabak -12,85
Bakla -5,14
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%)
Takım elbise 64,92
Eşofman-kadın 60,99
Şehir şebeke suyu 49,92
Toz şeker 49,24
Elbise-kadın 49,04
Kesme şeker 48,56
Gömlek-erkek 48,47
Eşofman-erkek 47,18
Dolmuş-minibüs ücreti 40,91
Etek-kadın 40,81
Taksi ücreti 40,00
Şehir içi otobüs ücreti 39,96
Maç giriş bilet ücreti -26,77
Fuel oil -4,13
Benzin -3,94
Kazak-kadın -3,84
Palto-erkek -3,03
Deterjan -2,95
Temizleme tozu -2,31 ​​​​​​​

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