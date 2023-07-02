İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haziranda önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi.

KIVIRCIK SALATANIN FİYATI YÜZDE 62,56 ARTTI

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 62,56 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 32,01 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, konut harcamalarından yüzde 23,81 ile fuel-oil, gıda harcamalarından yüzde 23,02 ile yeşil soğan, yüzde 22,50 ile çay, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 21,26 ile maç giriş bileti ücreti olarak belirlendi.

KURU SOĞAN YÜZDE 20,82 UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan kuru soğan fiyatı yüzde 20,82 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,62 ile bezelye, yüzde 16,29 ile taze fasulye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,17 ile battaniye, gıda harcamalarından yüzde 9,73 ile erik, yüzde 8,26 ile domates, yüzde 7,63 ile çilek, yüzde 7,31 ile kiraz, yüzde 7,04 ile kayısı ve yüzde 6,69 ile patates oldu.

Haziran ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%) Salatalık 16,06 Limon 11,09 Sivri Biber 9,84 Patlıcan 8,13 Soğan -20,82 Bezelye -17,62 Taze Fasulye -16,29 Erik -9,73 Domates -8,26 Çilek -7,63 Kiraz -7,31 Kayısı -7,04 Patates -6,69 Mevsim- Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%) Kıvırcık salata 62,56 Yeşil Soğan 23,02 Elma 12,93 İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%) Şehirlerarası Otobüs Bileti Ücreti 32,01 Fuel Oil 23,81 Çay 22,50 Maç Giriş Bileti ücreti 21,26 Gazyağı 20,06 Sigara 14,65 Benzin 13,34 Uzun Filtre Sigara 11,90 Kısa Filtre Sigara 11,90 Yabancı Sigara 10,42 Badana Boya İşçiliği 9,79 Battaniye -15,17

ÖNERİLEN VİDEO