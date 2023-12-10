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        Haberler Gündem İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat denetimi!

        İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat denetimi!

        İstanbul Valisi Davut Gül, fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutulduğunu ve Ticaret Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:48
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        Vali Gül duyurdu: Bakanlığa gönderildi
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        Twitter hesabından açıklama yapan Vali Gül, "İstanbulda ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsade etmeyeceğiz…" dedi.

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