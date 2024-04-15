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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da film gibi olay! Düşmanı sandı, yanlış adamı vurdu

        İstanbul'da film gibi olay! Düşmanı sandı, yanlış adamı vurdu

        İstanbul'da film gibi bir olay yaşandı. Beyoğlu'nda bir kişi, husumetlisine benzettiği kişiyi tabancayla bacağından vurdu. Saldırı anı kamerayla görüntülenirken, saldırgan ise bayramda annesinin elinin öperken yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:20
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          Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi'nde geçtiğimiz ay ilginç bir olay yaşandı.

          17 yaşındaki A.H., husumetlisi sandığı kişinin peşine düştü.

        • 2

          Dakikalar süren takipte A.H., husumetlisine benzettiği 22 yaşındaki S.D. isimli kişiyi tabancayla ateş ederek bacağından vurdu, ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı.

        • 3

          İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  

          Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

        • 4

          Saldırı anı ise kamerayla görüntülendi. Görüntülerde, saldırganın genci takip ettiği ardından da bacağına doğru tabancayla ateş ettiği görüldü. 

        • 5

          Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        • 6

          Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganın 17 yaşındaki A.H. olduğunu tespit etti. 

        • 7

          Ekipler, yaklaşık 2 ay boyunca saklandığı öğrenilen A.H.'nin Ramazan Bayramı'nda Bahçelievler'de yaşayan annesinin evine geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis ekipleri, bir süre sonra eve gelen A.H.'yi annesinin elini öptüğü sırada yakaladı. 

        • 8

          Emniyette ifadesi alınan A.H.'nin, başka bir kişi ile husumeti olduğunu olay günü S.D. isimli kişiyi husumetlisine benzettiği için ateş ettiğini, olay esnasında kullandığı silahı ise Bakırköy sahilinde denize attığını söylediği öğrenildi. 

        • 9

          İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen A.H., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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