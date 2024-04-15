İstanbul'da film gibi olay! Düşmanı sandı, yanlış adamı vurdu

Emniyette ifadesi alınan A.H.'nin, başka bir kişi ile husumeti olduğunu olay günü S.D. isimli kişiyi husumetlisine benzettiği için ateş ettiğini, olay esnasında kullandığı silahı ise Bakırköy sahilinde denize attığını söylediği öğrenildi.