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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elektronik haberleşme ve altyapı hizmetleri alanındaki iştiraki İSTTELKOM’un Genel Müdürü Nihat Narin, “Fiber altyapı sorununun çözümü için paylaşım ekonomisi modeline dayalı tüm paydaşları içine alan ortak altyapı ile bu sorun çözülebilir” dedi.

İBB Bilişim Grubu yöneticilerinin İstanbul’un dijital yol haritasına yönelik çalışmalar hakkında bilgileri paylaştığı “Şehirlerde Akıllı Yönetim” konulu çevrimiçi panelde konuşan Narin, dijitalleşme konusunda en önemli gündem maddesinin altyapı eksikliği olduğuna işaret eti.

İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin, “Akıllı Şehirlerin olmazsa olmaz bileşenini fiber altyapı oluşturmakta olup bu konuya hep birlikte odaklanmamız gerekiyor. Pandemi nedeniyle açılan mesafeler iletişim teknolojileriyle kapanmıştır fakat bugün 1 metre fiber kazısı için 270 gün beklenebilmektedir. Mevcut politika ve düzenlemeler geniş bant hizmetleri yayılımı için doğru koşulları sağlayamamaktadır” diye konuştu.

Fortune Türkiye tarafından gerçekleştirilen panelde, İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin’in yanısıra, İSBAK Genel Müdürü Esat Temimhan, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı Can Ayata ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Panelde paylaşılan BTK verilerine göre ise Türkiye’de toplam fiber altyapı uzunluğu 400 bin kilometre, İstanbul da ise bu rakam 52 bin kilometre.

“FEDAKARLIKTA BULUNMAYA HAZIRIZ”

Kişi başına düşen fiber uzunluk Avrupa da 500-600 metre iken İstanbul’da bu rakamın 3-4 metre ile gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde olduğu bilgisini veren Narin, şunları söyledi:

“Fiber altyapıların daha etkin yaygınlaştırılması için paylaşım ekonomisi modeli ile bakanlığımız liderliğinde yerel yönetim kurumları ve telekom şirketlerinin içinde olacağı ortak altyapı oluşumu ile bu sorun çözülebilir. Dünyada bu modelin güçlü bir çok örnekleri mevcut. İBB olarak bu konuda her türlü katkı ve fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Ortak yatırımlarla ayrıca önemli ölçüde mükerrer kazı ve kaynak israfının önüne geçmiş olunacaktır.”

İBB VERİ LABORATUVARI AÇACAK

Panelde söz alan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, akıllı şehirlerin insan hayatının her noktasında dokunmasıyla siber güvenliğin önemi daha da ortaya çıktığını belirtti. Pandemi ile artan uzaktan çalışma modelinin, kurumlar için önemli risk oluşturduğuna dikkat çeken Özgüner, siber güvenlik alanında tüm teknolojileri etkin kullandıklarını ve amaçlarının bu konuda farkındalığı en üst düzeyde tutmak oldukları bilgisini paylaştı.

Özgüner konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2021 yılında hayata geçirmeyi planladığımız birçok proje mevcut. İlk olarak açık veri platformumuza ait portföyü daha da genişleteceğiz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) uyum çalışmalarımız artarak devam ediyor. İBB Veri Merkezi’mizde veri analitiği üzerine laboratuvar açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızda dezavantajlı gruplar için erişebilirliği artırmayı planlıyoruz. Yeni yılda ayrıca yeni ‘süper app’ ile tüm İBB mobil uygulamalarını bir araya getirerek vatandaşlarımıza bu konuda en iyi kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyoruz.”

‘ATAYOL İLE TÜM ULAŞIM SİSTEMLERİNİ AKILLI HALE GETİRİYORUZ'

İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı Can Ayata, İstanbul’un akıllı şehir ulaşım vizyonuna değinerek dijitalleşme kapsamında yeni çalışmalarından biri olan İETT Akıllı Taşımacılık ve Yolcu Sistemi’ni (ATAYOL) projesini tanıttı.

Ayata, “ATAYOL projesi ile tüm ulaşım sistemlerini akıllı hale getirerek, yapay zeka destekli hat, araç, şoför, sefer ve yolcu optimizasyonu, araç bilgilendirme gibi bir çok alanda verimlilik sağlayacak sistemle vatandaşlara daha hızlı ve güvenli yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimizde elektrikli otobüs dönüşüm sürecini başlattık. Akıllı Şehir uygulamaları kapsamında Akıllı Durak ve Mobiett uygulaması ile bu alanda hizmetlerimize aralıksız olarak devam ediyoruz. Ulaşım sistemlerinde amacımız yeni mobil uygulamalarla erişebilirliği daha da arttırmak” diye konuştu.

Panele katılanİSBAK Genel Müdürü Esat Temimhan da akıllı yönetim ile İstanbul’da yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, “Akıllı Şehirlerde değişimi insan odaklı geliştirmemiz ve sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Ulaşım hizmetlerinde sahadan aldığımız verileri yapay zeka ile anlık olarak işleyerek çalışma ve hizmetlerimize yön veriyoruz” dedi.