İstanbul'da 10 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

İstanbul'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 9 ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik bugün sabah 07.30'da 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, mühendis ve ihraç-aktif öğretmenler olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.