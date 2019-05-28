Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza, Florya'da dönüş yapmak üzere olan bir aracın başka bir araç sürücüsü tarafından sıkıştırılması sonucu meydana geldi. Beyaz otomobil refüje çarparak takla attı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre durma noktasına geldi.