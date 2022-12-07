İstanbul'da faciadan dönüldü! Cip pert!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Bülbüldere caddesi üzerinde bir inşaat için getirilen iş makinesinin tonlarca ağırlığındaki demir parçası, TIR'ın üzerinden indirildiği esnada henüz bilinmeyen nedenle park halindeki cipin üzerine devrildi.

Orhan Büyüktüzün, "Komşularım haber verdi geldim. İndirirlerken kaza olmuş, düşmüş. Cip park halindeydi. İş makinesinin sahibi ile görüştüm. Tamirden geliyormuş" dedi. Polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı.