İstanbul'da faciadan dönüldü! Cip pert!

İstanbul'da kaza, Eyüpsultan'da İslambey Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.
CİPİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Bülbüldere caddesi üzerinde bir inşaat için getirilen iş makinesinin tonlarca ağırlığındaki demir parçası, TIR'ın üzerinden indirildiği esnada henüz bilinmeyen nedenle park halindeki cipin üzerine devrildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Kaza sonrası iş makinesi operatörü durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
CİP KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla cipin üzerine devrilen iş makinesinin parçası kaldırıldı. Kaza sonrası cip kullanılamaz hale geldi. İş makinesinin parçası kaldırıldıktan sonra olay yerinden götürüldü.
KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Orhan Büyüktüzün, "Komşularım haber verdi geldim. İndirirlerken kaza olmuş, düşmüş. Cip park halindeydi. İş makinesinin sahibi ile görüştüm. Tamirden geliyormuş" dedi. Polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı.