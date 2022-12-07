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İstanbul'da faciadan dönüldü! Cip pert!

İstanbul Eyüpsultan'da inşaat alanına getirilen iş makinesinin tonlarca ağırlıktaki demir parçası, TIR'ın üzerinden indirildiği sırada park halindeki cipin üzerine devrildi. Şans eseri yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı kazada, cip kullanılamaz hale geldi

Giriş: 07.12.2022 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da faciadan dönüldü! Cip pert!
İstanbul'da faciadan dönüldü! Cip pert!
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DHA

İstanbul'da kaza, Eyüpsultan'da İslambey Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

CİPİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Bülbüldere caddesi üzerinde bir inşaat için getirilen iş makinesinin tonlarca ağırlığındaki demir parçası, TIR'ın üzerinden indirildiği esnada henüz bilinmeyen nedenle park halindeki cipin üzerine devrildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kaza sonrası iş makinesi operatörü durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

CİP KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla cipin üzerine devrilen iş makinesinin parçası kaldırıldı. Kaza sonrası cip kullanılamaz hale geldi. İş makinesinin parçası kaldırıldıktan sonra olay yerinden götürüldü.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Orhan Büyüktüzün, "Komşularım haber verdi geldim. İndirirlerken kaza olmuş, düşmüş. Cip park halindeydi. İş makinesinin sahibi ile görüştüm. Tamirden geliyormuş" dedi. Polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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