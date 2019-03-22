Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren 2 teröristin sansasyonel bir eylem için İstanbul’a geldiklerini tespit etti.

PKK’LI TERÖRİSTLER GÖZALTINA ALINDI

Takibe alınan A.A. ve Ş.A. isimli iki terörist düzenlenen operasyonla gizlendikleri adreslerinde gözaltına alındı. PKK’lı teröristlerin İstanbul’da sansasyonel bir eylem hazırlığında oldukları öğrenildi. Polisteki sorgu işlemleri tamamlanan 2 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.