İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sarıyer, Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu'nda farklı tarihlerde 4 evden, 1000 lira, 1 kol saati, 8 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 1 oyun konsolu ve 1 otomobil anahtarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Binalardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının tamamını benzer suçlardan toplam 98 kayıtları bulunan Batuhan R, Cihan G. ve Oğuzhan T'nin yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi Avcılar'da bir eve hırsızlık için girmeye çalışırken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.