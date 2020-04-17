İstanbul'da "evden hırsızlık" şüphelisi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir Tahtakale Mahallesi'ndeki bir evden tablet bilgisayar çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı benzer suçlardan 16 kaydı bulunan Davut B.'nin (19) yaptığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Esenler'de düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.