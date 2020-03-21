İstanbul'da "ev kal" çağrısı kısmen etkili oldu

21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, Kovid-19 önlemleri nedeniyle hafta sonuna kısmen sakin girdi. Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken, cadde ve sokaklarda çok yoğun olmasa da hareketlilik yaşandı. Hareketliliğin daha çok yaşandığı sahillerde ve parklarda mangal yakılması yasağına uyuldu.
- Kadıköy'deki durum
Kadıköy'ün Bahariye, Moda ve Yeldeğirmeni semtlerinde sakinlik yaşanırken, sahilde hareketlilik yaşandı. 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkması dikkati çekti. Bazı Kadıköy sakinleri de parklarda ve sahilde 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yaptı.
- Üsküdar Salacak
Üsküdar Salacak'ta ise kısmen hareketlilik yaşandı. Sahilde yürüyüş yapanlar, balık tutanlar ve bisiklete binen vatandaşların bir kısmı maske taktı.
Beykoz ilçesinde ise Paşabahçe, Kavacık, Soğuksu ve Ortaçeşme mahallelerindeki yaşlı vatandaşların, banklarda dinlendikleri gözlendi.
- Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Beşiktaş
Her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'ta koronavirüs uyarıları kısmen etkili oldu ve sokağa çıkmalarda azalma yaşandı.
- Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy sahilleri
Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy sahillerinde de "dışarı çıkmayın" uyarılarına rağmen hareketlilik gözlendi. Sahillerde gezenler, balık tutanlar, kitap okuyanlar, bisiklete binenler dikkati çekti.
- Bankların çevresine şerit çekildi
Esenler Belediyesi ekipleri, vatandaşları salgından korumak amacıyla ilçe meydanındaki bankların çevresine şerit çekti. Sakin olan ilçe meydanındaki birçok işyeri genelgeye uyarak işletmelerini kapatırken, açık olan dükkanlarda da az sayıda müşterinin bulunduğu görüldü.
- İstanbul Otogarında yolcu yoğunluğu ve sefer sayısı azaldı
Büyük İstanbul Otogarındaki sefer sayıları ve yolcu yoğunluğunda azalma yaşandı. AA muhabirine konuşan bir otobüs firması yetkilisi Gürkan Kelek, koronavirüs salgını öncesinde günde 4-5 otobüs seferi yaptıklarını ancak seferlerin bir haftadır teke düştüğünü belirtti.
,Emin İleri,Ali Cevahir Aktürk,Muhammed Gencebay Gür,İbrahim Halil Aktürk,Elif Küçük
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