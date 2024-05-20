İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı

O ANLAR KAMERADA

Sokaktaki arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Doğan Y. ve E.Ç.'nin yere yatırdıkları Ö.Y.'yi kalkmaması için sıkıca tuttukları görülüyor. Yerdeki Ö.Y., "Yetişin, imdat, yardım edin" diye bağırırken Doğan Y., bıçağı kenara atıyor. Bu sırada sokakta duran bir otomobilden inen kişilere Doğan Y.'nin, "Gel buraya, alnıma bir şey bas. Bıçakladı beni" dediği duyuluyor. Yardım eden kişiler ambulansı ararken Ö.Y.'nin "Kendi bıçakladı, kendi yaptı" dediği duyuluyor.