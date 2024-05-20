İstanbul'da eski eşe sokak ortasında bıçaklı saldırı
İstanbul Avcılar'da Doğan Y., sokak ortasında kavga ettiği eski eşi Ö.Y. tarafından başından ve bacağından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Doğan Y. ile beraberindeki E.Ç. isimli kadın, Ö.Y.'yi yere yatırdı. Ö.Y.'nin yardım çığlıkları sokağı inletirken yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Eski kocasını yaralayan Ö.Y., adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Avcılar, dün gece hareketli dakikalara sahne oldu.
Saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre, Doğan Y. (40), alacak verecek meselesinden anlaşmazlık yaşadığı eski eşi Ö.Y.’yi (43) Denizköşkler Mahallesi'ne çağırarak konuşmak istediğini söyledi.
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Bunun üzerine sokağa gelen Ö.Y., Doğan Y.'nin birlikte yaşadığı E.Ç. (37) isimli kadınla tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Ö.Y., eski eşi Doğan Y.'yi bıçakla sol bacağından ve alnından yaraladı.
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Bunun üzerine E.Ç., Ö.Y.'ye saldırarak yere düşürdü. Yaralı Doğan Y. ve E.Ç., yerde yatan Ö.Y.'nin boğazını sıkarak kalkmaması için kollarından tuttu. Yerdeki kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
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Bu sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, kadının yardım çığlıkları üzerine aracını durdurdu. Duruma müdahale eden kişi, ikiliyi ayırırken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekibi Doğan Y.'yi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
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ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYAN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ö.K. ile E.Ç ise Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan Ö.Y., eski eşini yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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O ANLAR KAMERADA
Sokaktaki arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Doğan Y. ve E.Ç.'nin yere yatırdıkları Ö.Y.'yi kalkmaması için sıkıca tuttukları görülüyor. Yerdeki Ö.Y., "Yetişin, imdat, yardım edin" diye bağırırken Doğan Y., bıçağı kenara atıyor. Bu sırada sokakta duran bir otomobilden inen kişilere Doğan Y.'nin, "Gel buraya, alnıma bir şey bas. Bıçakladı beni" dediği duyuluyor. Yardım eden kişiler ambulansı ararken Ö.Y.'nin "Kendi bıçakladı, kendi yaptı" dediği duyuluyor.