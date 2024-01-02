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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da enflasyon 10 ayın zirvesinde - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da enflasyon 10 ayın zirvesinde

        Yıllık bazda İstanbul'da aralıkta perakende fiyatlar yüzde 74.88 arttı. Fiyatlarda Şubat 2023'ten bu yana en hızlı yıllık yükseliş kaydedildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 08:33 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:33
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        İstanbul'da enflasyon 10 ayın zirvesinde
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        İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta önceki aya göre yüzde 3,52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,31 artış kaydetti.

        Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 74,88, toptan fiyatlarda yüzde 62,77 olduğu görüldü.

        Böylece perakende fiyatlarda 10 ayın en yüksek yıllık artışı kaydedildi.

        Aralıkta perakende fiyatlar, önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,10, konutta yüzde 2,46, gıdada yüzde 4,90, giyimde yüzde 0,19, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,15, ev eşyasında yüzde 0,94, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,05 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,31 arttı.

        Toptan fiyatlarda ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 5,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,14, madenler grubunda yüzde 1,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,36, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,35 artış, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,81 azalış görüldü. Mensucat grubunda ise değişim gözlenmedi.

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