29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da geçen seneki yatırımlarda en fazla ödeneğin yüzde 56,3 ile ulaştırma ve haberleşme sektörüne ayrıldığı belirtildi. Ödeneklerin yüzde 9,4'ünü oluşturan eğitim-kültür ile 4,4'üne sahip sağlık alanlarında en fazla yatırımın sırasıyla Şişli, Fatih ve Kadıköy'e yapıldığı bildirildi
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2019 verilerinden derlediği bilgilere göre, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarınca 2019 yılında toplam maliyeti 185 milyar 9 milyon lira olan 1.091 proje uygulandı.
Geçen sene 317 proje tamamlanırken, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 44,6 oldu. 2019'da 32 milyar 6 milyon lira olan yıl içi ödeneğin 14 milyar 270 milyon lirası harcandı.
Toplam projelerin 1.043'ü genel ve özel bütçeli kuruluşlarca yürütülürken, söz konusu projelerin maliyeti 98 milyar 757 milyon lira oldu.
İlçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili yatırımlar dahil olmak üzere 48 projenin toplam tutarının 86 milyar 252 milyon lira olarak gerçekleşti.
EĞİTİM-KÜLTÜR VE SAĞLIK ALANINDA EN FAZLA YATIRIM ŞİŞLİ'YE
Geçen sene ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında ulaştırma ve haberleşme sektörünün yüzde 56,3 ile ilk sırada yer aldığı görüldü.
Ödenek dağılımında eğitim yüzde 9,4, sağlık yüzde 4,4, enerji yüzde 2,6 ve diğer kamu hizmetleri sektörleri yüzde 27,2 paya sahip.
Eğitim, kültür ve sağlık alanında en fazla yatırım harcamasının 361 milyon lira ile Şişli, 311 milyon lira ile Fatih ve 176 milyon lira ile Kadıköy ilçelerine yapıldığı bildirildi.
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