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İstanbul'da en çok patatesin fiyatı arttı

İstanbul'da mayısta önceki aya göre yüzde 31 ile en çok patatesin fiyatı artarken, en fazla düşüş yüzde 49.5 ile sivri biberde gerçekleşti

Giriş: 02.06.2023 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da en çok patatesin fiyatı arttı
AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla mayısta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 141'nin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 76 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patates yüzde 31,03 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 23,72 ile çilek, yüzde 19,50 ile muz, yüzde 16,82 ile ıspanak, yüzde 15,44 ile salam, yüzde 14,59 ile maydanoz, giyim harcamaları çocuk giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 14,44 ile çocuk çorap ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14,30 ile çarşaf olarak belirlendi.

- Mayısta sivri biber yüzde 49,51 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber fiyatı yüzde 49,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,55 ile patlıcan, yüzde 28,47 ile soğan, yüzde 25,64 ile salatalık, yüzde 21,82 ile taze fasulye, yüzde 18,93 ile bezelye ve yüzde 16,27 ile kabak oldu.

Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
Patates 31,03
Çilek 23,72
Muz 19,5
Ispanak 16,82
Maydanoz 14,59
Portakal 14,25
Limon 11,53
Sivri Biber -49,51
Patlıcan -34,55
Soğan -28,47
Salatalık -25,64
Taze Fasulye -21,82
Bezelye -18,93
Kabak -16,27
Erik -11,05
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%)
Salam 15,44
Çorap-Çocuk 14,44
Çarşaf 14,3
Sucuk 14,12
Çorap-Kadın 13,53
İç Çamaşır-Kadın 12,25
Çocuk Mamaları 11,48
Ayakkabı-Erkek 11,24
Sinema Bilet Ücreti 10,37
Şehirlerarası Otobüs Bileti Ücreti -14,16
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