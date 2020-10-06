İstanbul'da en çok cami Fatih'te, en az cami Adalar'da bulunuyor

AA

İstanbul Müftülüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da toplam 3 bin 469 cami bulunuyor. Kent genelinde cami sayısına bakıldığında ilk sırada 343 camiyle Fatih ilçesi bulunuyor. Fatih'i sırasıyla 192 camiyle Üsküdar, 143 camiyle Pendik, 142 camiyle Ümraniye, 136 camiyle Beykoz ve 129 ile Arnavutköy takip ediyor.

Kentte en az cami ise Adalar'da bulunuyor. Adalar'ı 36 camiyle Bakırköy ve 41 camiyle Beşiktaş takip ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 rakamlarına göre İstanbul, ülke nüfusunun yüzde 18,66'ını barındırıyor. 15 milyon 519 bin 267 kişinin yaşadığı metropolde her 4 bin 473 kişiye bir cami düşüyor.

İlçelerden ise 443 bin 90 nüfuslu Fatih'te bin 291 kişiye bir cami düşerken, 531 bin 825 kişinin yaşadığı Üsküdar'da 2 bin 769 kişiye bir cami düşüyor.

- En kalabalık ilçe Esenyurt

İstanbul'un en kalabalık ilçesi ise Esenyurt. 954 bin 579 kişinin yaşadığı Esenyurt'ta 81 cami bulunuyor. İlçede 11 bin 784 kişiye bir cami düşüyor.

Megakentte en az kişi Adalar'da yaşıyor. 15 bin 238 kişinin yaşadığı Adalar'da 9 cami bulunuyor. Adalar'da bin 693 kişiye bir cami denk geliyor.

- Şile, kişi başına düşen cami sayısında ilk sırada

106 caminin bulunduğu Şile'nin nüfusu ise 37 bin 692. İlçede 335 kişiye bir cami düşerken, kişi başına düşen cami sayısında en üst sırada yer alıyor.

İstanbul Müftülüğünün verilerine göre ilçelerdeki cami sayıları şöyle:

İlçeler Cami Sayısı Adalar 9 Arnavutköy 129 Ataşehir 69 Avcılar 61 Bağcılar 90 Bahçelievler 70 Bakırköy 36 Başakşehir 116 Bayrampaşa 60 Beykoz 136 Beylikdüzü 47 Beyoğlu 98 Büyükçekmece 64 Beşiktaş 41 Çatalca 63 Çekmeköy 45 Esenler 49 Esenyurt 81 Eyüpsultan 124 Fatih 343 Gaziosmanpaşa 76 Güngören 46 Kadıköy 65 Kağıthane 81 Kartal 81 Küçükçekmece 100 Maltepe 81 Pendik 143 Sancaktepe 72 Sarıyer 109 Silivri 61 Sultanbeyli 112 Sultangazi 68 Şile 106 Şişli 56 Tuzla 69 Ümraniye 142 Üsküdar 192 Zeytinburnu 78