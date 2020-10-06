İstanbul'da en çok cami Fatih'te, en az cami Adalar'da bulunuyor

İstanbul Müftülüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da toplam 3 bin 469 cami bulunuyor. Kent genelinde cami sayısına bakıldığında ilk sırada 343 camiyle Fatih ilçesi bulunuyor. Fatih'i sırasıyla 192 camiyle Üsküdar, 143 camiyle Pendik, 142 camiyle Ümraniye, 136 camiyle Beykoz ve 129 ile Arnavutköy takip ediyor.
Kentte en az cami ise Adalar'da bulunuyor. Adalar'ı 36 camiyle Bakırköy ve 41 camiyle Beşiktaş takip ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumunun 2019 rakamlarına göre İstanbul, ülke nüfusunun yüzde 18,66'ını barındırıyor. 15 milyon 519 bin 267 kişinin yaşadığı metropolde her 4 bin 473 kişiye bir cami düşüyor.
İlçelerden ise 443 bin 90 nüfuslu Fatih'te bin 291 kişiye bir cami düşerken, 531 bin 825 kişinin yaşadığı Üsküdar'da 2 bin 769 kişiye bir cami düşüyor.
- En kalabalık ilçe Esenyurt
İstanbul'un en kalabalık ilçesi ise Esenyurt. 954 bin 579 kişinin yaşadığı Esenyurt'ta 81 cami bulunuyor. İlçede 11 bin 784 kişiye bir cami düşüyor.
Megakentte en az kişi Adalar'da yaşıyor. 15 bin 238 kişinin yaşadığı Adalar'da 9 cami bulunuyor. Adalar'da bin 693 kişiye bir cami denk geliyor.
- Şile, kişi başına düşen cami sayısında ilk sırada
106 caminin bulunduğu Şile'nin nüfusu ise 37 bin 692. İlçede 335 kişiye bir cami düşerken, kişi başına düşen cami sayısında en üst sırada yer alıyor.
İstanbul Müftülüğünün verilerine göre ilçelerdeki cami sayıları şöyle:
|İlçeler
|Cami Sayısı
|Adalar
|9
|Arnavutköy
|129
|Ataşehir
|69
|Avcılar
|61
|Bağcılar
|90
|Bahçelievler
|70
|Bakırköy
|36
|Başakşehir
|116
|Bayrampaşa
|60
|Beykoz
|136
|Beylikdüzü
|47
|Beyoğlu
|98
|Büyükçekmece
|64
|Beşiktaş
|41
|Çatalca
|63
|Çekmeköy
|45
|Esenler
|49
|Esenyurt
|81
|Eyüpsultan
|124
|Fatih
|343
|Gaziosmanpaşa
|76
|Güngören
|46
|Kadıköy
|65
|Kağıthane
|81
|Kartal
|81
|Küçükçekmece
|100
|Maltepe
|81
|Pendik
|143
|Sancaktepe
|72
|Sarıyer
|109
|Silivri
|61
|Sultanbeyli
|112
|Sultangazi
|68
|Şile
|106
|Şişli
|56
|Tuzla
|69
|Ümraniye
|142
|Üsküdar
|192
|Zeytinburnu
|78
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