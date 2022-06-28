İstanbul'da 'elektronik sigara' operasyonu

DHA

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda binlerce elektronik sigara, doldurulmuş makaran ve bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet üzerinden tütün dükkanlarına ve elektronik sigara üreticilerine kaçak sigara satışı yaptığı bilgisini aldı.

3 AYLIK İNCELEME VE TAKİP

3 ay süren inceleme ve fiziki takip sonucunda kaçak sigara ve elektronik sigara cihazlarının tutulduğu depolara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 bin 250 paket elektronik sigara, 500 adet çeşitli markalara ait elektronik kaçak sigara cihazı, 24 bin 300 paket doldurulmuş makaron ile 26 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kurdukları yapılanma ile internet üzerinden kaçak sigara satarak haksız kazanç elde eden 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.