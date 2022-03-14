İstanbul'da geçtiğimiz haftadan beri etkili olan düşük hava sıcaklıkları, kar yağışı ve fırtına, güncel elektrik kesintisi duyurularını gündeme getirdi. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ, İstanbul'da 14 Mart Pazartesi günü meydana gelecek elektrik arızalarını ve kesintilerini duyurdu.

Haftanın ilk gününe elektrik kesintisi ile başlayan ilçelerde elektrik keintisinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Koronavirüs salgınında oluşacak olumsuz sonuçları en aza indirmek amacıyla pek çok şirket evden çalışma sistemine geçince İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri neler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorularının cevaplarına ilgi arttı. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama