İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da arıza ve bakım çalışmalarının neden olacağı elektrik kesintilerini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta tüm ülkede olduğu gibi İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olmuştu. Kar yağışının ardından meydana gelen elektrik arızaları İstanbulluların gündeminde. 21 Mart Pazartesi günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandu. İşte 21 Mart Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı