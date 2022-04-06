İstanbul'da pandeminin etkisiyle uzun süre pek çok şirketin evden çalışma yöntemini kullanması nedeniyle İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintilerinin araştırmaları çoğalmıştı. 6 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da elektrik kesintilerinin ne zaman biteceği ve hangi ilçelerde kesintiler yaşanacağı merak ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet siteleri üzerinden güncel elektrik kesintilerini duyurdu.

6 Nisan Çarşamba günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve İstanbul planlı elektrik kesintileri