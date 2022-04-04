İstanbullular yeni haftaya elektrik kesintisi ile başladı. İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı İstanbul'da elektrik tedarik hizmeti veren şirketler AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet siteleri üzerinden İstanbullularla paylaşıldı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artması ve yağışların sona ermesiyle birlikte elektrik arızaları İstanbulluların gündeminden düşmüyor. 4 Nisan Cuma günü meydana gelecek planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve İstanbul planlı elektrik kesintileri