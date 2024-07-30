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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Temmuz elektrikler ne zaman kesilecek?

        30 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul ve Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler elektrik tedarikçisi firmalar tarafından açıklandı. 30 Temmuz 2024 Salı günü İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtını haberimizde derledik. 30 Temmuz 2024 AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 01:35 Güncelleme: 30.07.2024 - 01:35
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        • 1

          İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. 30 Temmuz 2024 Salı BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 30 Temmuz Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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