Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve İstanbul'u etkisine alan rüzgarlı havanın etkisiyle merakla araştırılan ve İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintisileri duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da 21 Ocak Cuma günü meydana gelen planlı elektrik kesintileri belli oldu. Pek çok üniversitenin bir süreliğine online eğitim kararı alması ve özel sektörden pek çok şirketin evden çalışma sistemine geçmesi İstanbul'da elektirk keisntisi olan ilçeler neler sorusunu gündeme getirdi. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri neler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorularının cevapları ve elektrik kesintisi sorgulama ekranı