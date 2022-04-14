AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından her gün düzenli olarak paylaşılan güncel elektrik kesintileri İstanbullular tarafından merka ediliyor. 14 Nisan Perşembe günü İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İşte 14 Nisan Perşembe günü İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı