Elektrik tedarikçisi firmalardan AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından her gün düzenli olarak paylaşılan güncel elektrik kesintileri ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılan İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da arıza ve bakım çalışmalarından kaynaklanacak elektrik kesintileri her gün paylaşılıyor. 7 Nisan Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintilerinin ne zaman biteceği ve hangi ilçelerde kesintiler yaşanacağı merak ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi internet siteleri üzerinden güncel elektrik kesintilerini duyurdu.