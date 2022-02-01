İstanbul'da günlerce süren kuvvetli kar yağışı sona erdi, İstanbul elektrik kesintilerine ilgi arttı. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintisileri duyuruları gündemde. İstanbul'da 1 Şubat Salı günü meydana gelen planlı elektrik kesintileri belli oldu.

Pek çok üniversitenin bir süreliğine online eğitim kararı alması ve özel sektörden pek çok şirketin evden çalışma sistemine geçmesi İstanbul'da kar yağışına bağlı olarak meydana gelecek arıza ve elektrik kesintisi olan ilçeler neler sorusunu gündeme getirdi. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri neler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorularının cevapları ve elektrik kesintisi sorgulama ekranı