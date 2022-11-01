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İstanbul ‘da elektrik kesintisi: AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! Elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da 1 Kasım Salı hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu!

İstanbul’da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların en sık karşılaştığı sorunlardan birisi. Kasım ayının ilk gününde İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı ve ne zaman geleceği AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İşte 1 Kasım 2022 Salı İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintileri...

Giriş: 01.11.2022 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbullu vatandaşlar planlı bakım, onarım veya arıza nedeni ile yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman yapılacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın duyurusuna göre hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında farklı ilçelerde kesinti olacak. 

  • ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir.

    Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ARNAVUTKÖY

    NO: 34508499

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, HADIMKÖY-İSTANBUL, TERAKKİ, ZEMİN sk bölgelerinde 01/11/2022 09:30:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

     

     NO: 34508600

     

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, HARMANLIK, IHLAMUR sk bölgelerinde 01/11/2022 09:30:00 - 01/11/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

     

    NO: 34508496

     

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 01/11/2022 17:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

  • BEŞİKTAŞ

    NO: 34498870

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA, BAŞLIK, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN, YÜCEL sk bölgelerinde 01/11/2022 00:00:00 - 01/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEYOĞLU

    NO: 34280316

    İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah BAKKALİYE, BARUTHANE, CANAN, DİKBAYIR, GÖRELE ÇIKMAZI, HAFİK, MAHMUTAĞA, MUHSİN ÇIKMAZI, ÇEŞMELİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah MAHMUTAĞA, MAHMUTAĞA ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI sk bölgelerinde 01/11/2022 10:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

     

     

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