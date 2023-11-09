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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam

        İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 19:14 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:14
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        İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam
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        İTO'nun kasım ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

        Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

        İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 6,5 liradan satılıyordu.

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