Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi? 2022 İstanbul'da ekmek fiyatı 5 lira mı olacak?

İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi? İstanbul'da ekmek fiyatı 5 lira mı olacak?

Ekmek fiyatları, bir süredir gündemin öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. Rize ile beraber çeşitli illerde ekmek fiyatları zamlanırken bunun İstanbul'da olup olmayacağı da merak konusu oldu. İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunurken "İstanbul'da ekmek fiyatı 5 lira mı olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

20.06.2022 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ülke genelinde birçok ilden ekmeğe zam haberleri geliyor. Durum böyle olunca da, ekmek fiyatları ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatnadaş, "İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi?" sorusuna cevap arıyor. İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, İstanbul'da ekmek fiyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi? İstanbul'da ekmek fiyatı 5 lira mı olacak? İşte, detaylar...

  • EKMEĞE ZAM GELDİ Mİ?

    İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından (21 Haziran) itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” dedi.

  • Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin yaptığı açıklamada, “Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor” diye konuştu.

  • Resmi tarife temmuz ayında gelecek

    İstanbul’da 210 gram ekmeğin 4 liradan satılması bile daha resmi onay almadı. Temmuz ayında resmi tarifenin çıkması beklenirken, bu olmadan ekmek yeni bir gayriresmi zamla 5 liraya çıkmış olacak. Fırıncılar ise bu zamları 14 bin TL’lik cezai yaptırımı göze alarak yaptığını söylüyor. Şu anki resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu 14,3 TL iken, yarın yapılması planlanan gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilogramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.