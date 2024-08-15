İstanbul'da E-5'i kilitleyen halay

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İstanbul'da konvoy yapan bir grup, E-5 kara yolunda trafiği durdurup halay çekti.

Olay, önceki gün E-5 kara yolu Florya mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde çok sayıda aracın oluşturduğu düğün konvoyu, trafikte araçlarını durdurup, halay çekmeye başladı. Diğer araçların sürücülerini düşünmeden eğlenmeye devam eden grup bir süre trafiğin durmasına neden oldu.

Trafiğin ortasında dakikalarca eğlenen grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti.

Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.