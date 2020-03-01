01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor
- Hareket noktası olarak belirlenen lokasyonlarda bir araya gelen düzensiz göçmenler, kafileler halinde Edirne'ye gidiyor
Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından başlayan hareketlilik İstanbul'da sürüyor.
Düzensiz göçmenler, Edirne'ye gitmek için kentin belirli noktalarında kafileler halinde bir araya geliyor. Farklı acentelerin otobüsleri de bu lokasyonlarda uzun kuyruklar oluşturuyor.
Suriyeli göçmenlerin yanı sıra Afrika ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler de Edirne sınır kapısına gitmek için bekliyor.
Otobüs firmaları düzensiz göçmenleri Edirne sınırına götürmek için fiyat konusunda pazarlık yapıyor. Bazı firmalar 100 lira bazı firmalar ise 75 liraya düzensiz göçmenleri Edirne sınırına taşıyor.
Öte yandan toplanma lokasyonlarında Edirne plakalı taksiler de göze çarpıyor. Sınırda yaşanan zorluklar nedeniyle bazı düzensiz göçmenler İstanbul'a taksilerle geri dönüyor.
Edirne'de taksicilik yapan ve 4 düzensiz göçmeni Aksaray'daki toplanma noktasına geri getiren Mehmet Sefa, İstanbul'dan Edirne'ye Edirne'den de İstanbul'a düzensiz göçmen taşıdığını söyledi.
Düzensiz göçmenlerin Meriç Nehri'nden geçemediğini dile getiren Sefa, "Yunan polisi düzensiz göçmenlere gaz bombası atıyor. O nedenle çoğu geri dönüyor. Getirdiğim göçmenlere Allah acısın. Ayakkabılarından cebindeki paraya kadar Yunanistan polisi hepsini almış. Ben de İstanbul'a geri getirdim ama paramı alamadım. Taksimetre ne yazarsa onu alıyorum." diye konuştu.
Sefa, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a geçmeye çalıştığını hatırlatarak, "Yunan polisi ve Bulgar polisi onları kovalıyor. O kapıdan o kapıya çile çekiyorlar. Bir Pazarkule'ye ve bir Kapıkule'ye götürüyoruz ama polisler almadığı için nehirden kaçan kaçıyor." dedi.
Öte yandan bazı düzensiz göçmenler de 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan Edirne'ye hareket ederken, bir kısmının bekleyişi sürüyor.
Bir otobüs firması da yoğunluk nedeniyle Edirne'ye ek seferler düzenliyor.
,Halis Akyıldız
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