02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da düzensiz göçmen hareketliliği
- Kentte, hareket noktası olarak belirlenen lokasyonda kafileler halinde bir araya gelen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye yolculuğu sürüyor
Avrupa'ya geçmek için İstanbul'da bir araya gelen düzensiz göçmenler, sabah saatlerinden itibaren Edirne'ye gidişi sürüyor.
Türkiye'nin, düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından başlayan hareketlilik İstanbul'da devam ediyor.
İstanbul'da Vatan Caddesi ve Aksaray'daki Muratpaşa Camisi ile Aksaray Metro İstasyonu önündeki toplanma noktalarında düzensiz göçmenler bir araya geliyor.
Bu noktalardan otobüslere binen düzensiz göçmenler, Edirne'ye doğru yola çıkıyor.
Aksaray'dan Edirne'ye kalkan otobüse binen Suriyeli Halil Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 senedir Türkiye'de olduğunu belirtti.
Yunanistan'ın kendileri için sadece Almanya gibi ülkelere geçmek için bir yol olduğunu söyleyen Hasan, "Orada yaşamak, çalışmak, maaşlar iyidir. Amcam orada, Yunanistan'dan onun yanına geçerim. Yunanistan kapısı kapalı, o sıkıntı ama ne olursa olsun biz girmek istiyoruz." diye konuştu.
Düzensiz göçmenleri otobüsüyle Edirne'ye götüren Alparslan Kargaoğlu ise 70 liraya isteyenleri taşıdıklarını anlattı.
Türkiye'ye 7 sene önce Afrin'den gelen Murat Reşit ise ailesinin Avrupa'da olduğunu ve İstanbul'da tek başına kaldığını kaydetti.
Ailesinin yanına gitmek istediğini dile getiren Reşit, "Yunanistan'a geçmek sıkıntı ama aynısını 2015'te de yaptılar. Gidenler 6 gün sınırda yattı ve sonrasında kapı açılmıştı. Biz de ondan bekliyoruz, kapıyı bize de açarlar diye. Açmazlarsa geri dönme şansımız var." ifadelerini kullandı.
Rüzgar ve eşi Ruhan Havaş da Afrin'den geldiğini, Türkiye'de eşi ve 2 çocuğuyla kaldığını, aile üyelerinden bazılarının Avrupa'da olduğu için kendilerinin de gitmek istediğini söyledi.
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