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        İstanbul'da dilendirilen çocuklara yönelik denetim

        İstanbul genelinde çocuk dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında dilendirildiği tespit edilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 00:33
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        İstanbul'da dilendirilen çocuklara yönelik denetim
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        İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan uygulama kapsamında, sokakta dilencilik yaptırıldığı tespit edilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı.

        AA'nın haberine göre; kent genelindeki uygulamada, ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma, çocuk büro amirlikleri ve zabıta ekipleri özellikle yol kenarlarında ve trafik ışıklarında dilendirilen çocukları takibe aldı.

        İLÇELERDE ALINAN TEDBİRLER

        Şişli Mecidiyeköy'de uygulama yapan ekipler, trafik ışıklarında çocuklarını dilendiren bir kadını yakaladı. Kadın, muhafaza altına alınan çocuklarla polis merkezine götürüldü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde dilenen ve seyyar satıcılık yapan toplam 11 çocuk da muhafaza altına aldı. Ataşehir'de uygulama yapan ekipler ise dilendirildiklerini belirlediği 5 çocuğu takip etti. Çocuklar büro amirliğine götürülürken bebeğiyle dilenen bir kadın yakalandı. Bağcılar Çiftlikköy'deki trafik ışıklarında da çocukların dilendirilmesinin önlenmesi için uygulama yapıldı.

        DİLENDİRİLMEYE DEVAM EDİLEN ÇOCUKLARA DEVLET KORUMASI

        Ayrıca, çalışma kapsamında dilendirilen çocukların aileleriyle de görüşülmesi planlanıyor. Sosyal yardıma ihtiyaç duyduğu belirlenen aileler, daha sonra İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürülecek. Aileleri tarafından dilendirilmeye devam ettiği tespit edilen çocuklar da devlet korumasına alınacak.

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