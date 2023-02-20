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İstanbul'da deprem riskli görülen 93 okuldan tahliyeler sürüyor

İstanbul Valiliği tarafından riskli olduğuna karar verilen 93 okul ile eğitim kurumunda tahliye çalışmaları devam ediyor

Giriş: 20.02.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da deprem riskli görülen 93 okuldan tahliyeler sürüyor
İstanbul'da deprem riskli görülen 93 okuldan tahliyeler sürüyor
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AA

Bu kapsamda B bloğu ile spor salonu riskli ilan edilen Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Öğrenciler, okula gelerek, özel eşyalarını aldı. Şehremini Anadolu Lisesi'ne aktarılan öğrencilerin eğitimlerine burada devam edeceği öğrenildi.

Tahliye çalışmaları süren Vefa Lisesi'nin riskli bloğunda eğitim gören öğrenciler okulun sağlam olduğu tespit edilen diğer bölümlerine aktarıldı.

Vefa Lisesi'nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan duyuruda, okulun Tabhane ile Konak binasında yapılan düzenlemeler ile ikili eğitim formatında eğitim-öğretime başladığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, bugün itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okul ile eğitim kurumunun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda, etüt çalışmaları sonucunda 76 okulun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin ise güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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