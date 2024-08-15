Kıyıdan toplanan atıklar poşetlenerek sıkıştırmalı kamyonlar ile katı atık aktarma merkezlerimize gönderiliyor. Deniz yüzeyinden toplanan atıklar ise vinçli atık toplama aracıyla teknelerin çalışma yaptığı bölgelerden alınarak katı atık aktarma merkezlerine; konveyör bantlı tahliyesi olan teknelerde ise çöp dubasına tahliye ediliyor. Açık kasa kamyonlar ile atıklar düzenli olarak depolama sahalarına taşınıyor.