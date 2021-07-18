İstanbul'da denizde kaybolan kişi aranıyor

DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde, gece saatlerinde Samatya Sahili'nden tekne ile denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu.

Olay Fatih'te gece saatlerinde Samatya Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, gece saatlerinde kullandıkları tekne ile denize açıldı. İddiaya göre 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu. Sabah saatlerinde teknedekiler durumu itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olduğu iddia edilen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.