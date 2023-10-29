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        Haberler Gündem İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu yollar trafiğe kapalı olacak! 29 Ekim bugün trafiğe kapalı yollar listesi!

        İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu yollar trafiğe kapalı!

        Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ve sevinç eşliğinde çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. 29 Ekim Pazar günü İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar listesi ile alternatif güzergahlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 01:04 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:04
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          İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar sorgulanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı coşkusu İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde törenlerle kutlanıyor. İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. İşte 29 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı olan yollar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          VALİLİK DUYURDU!

          Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Pazar günü saat 06.00'dan tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

        • 3

          ALTERNATİF YOL VE GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

          Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü trafiğe kapatılırken, D100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişe izin verilmeyecek.

        • 4

          Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak Hal Yolu güney istikametinde ise trafik akışı yan yola yönlendirilecek.

        • 5

          Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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