İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar sorgulanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı coşkusu İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde törenlerle kutlanıyor. İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. İşte 29 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı olan yollar...