İstanbul'da cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı

AA

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapıldığı "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe cuma vakti tüm camilerde okundu.

Camilerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar yağmur duasına iştirak etti.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak Büyük Çamlıca Camisi'ne gelip saf tutan vatandaşlar da kuraklığın son bulması için yapılan yağmur duasına "Amin." dedi.

Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camisi'nde de cuma namazından sonra yağmur için dua edildi.

Namazdan önce imam tarafından yağmur duası hakkında cemaate bilgi verdi. Namazdan sonra yapılan duaya cemaat el açarak icabet etti.

- Camilerden yağmur duasına "amin" sesleri yükseldi

Eyüp Sultan Camisi'ne gelen vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına riayet ederek namazlarını kıldı.

Cami girişlerinde görevliler vatandaşların ateş ölçümlerini yaparak maske takıp takmadıklarını kontrol etti.

Caminin içerişine yerleştirilen sosyal mesafe işaretlerine uygun şekilde saf tutan vatandaşlar cuma namazı sonrası yapılan yağmur duasına da katılım gösterdil.

Esenyurt İbrahim Mermer Camisi'nde de cuma namazı sonrası okunan yağmur duasına katılımın yoğun olduğu gözlemlendi.

Sosyal mesafeyi koruyan cemaat, namaz sonrası imamın yapacağı duayı bekledi. Dua sırasında bazı vatandaşların duygulu anlar yaşadığı görüldü.

Merkezefendi Camisi'nde de cuma namazını kılan cemaat yağmur duasına bir ağızdan "Amin." dedi.