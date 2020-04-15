İstanbul'da cinayet şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ersin K. Balat'ta karşılaştığı husumetli olduğu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersin K. henüz kimliği öğrenilemeyen kişiyi bıçakla boğazından yaraladı.

Yaralı, olay yerinde hayatını kaybederken Ersin K. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.