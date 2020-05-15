İstanbul'da cinayet şüphelisi gözaltına alındı

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir mandırada dün Türkmenistan uyruklu Raşit A'nın tüfekle vurularak öldürülmesi üzerine Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerine yakın ormanlık alanda arama yapan ekipler, şüpheli Özgür Y'yi yakaladı. Olayda kullanılan av tüfeği de mandıraya yakın bir bidon içerisinde bulundu.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Raşit A'nın kendi telefonunu kurcaladığını, ailesinin fotoğraflarına yorum yapması üzerine kıskançlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

,Safiye Gören