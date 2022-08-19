İstanbul'da çıldırtan görüntü! Leyleği okla vurdular

Çekmeköy'de boynuna ok saplanan leylek, itfaiye erinin yakalamaya çalıştığı sırada kaçtı. Veteriner ve yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü, "Türkiye'de vurulma ihtimali yüksek. Leylek bulunmazsa büyük ihtimalle bir haftalık şansı var. Bu şekilde beslenemez ve sıvı alamaz" dedi.

"GAYET GÜZEL UÇTU"

Leyleğin çatısına konduğu Birsen Kurtuldu o anları görüntüledi. Birsen Kurtuldu, "Boynundaki oku fark ettim. Belediyeyi aradım ama yapacakları bir şey olmadığını söylediler. İtfaiyeyi aradım, çatıya çıktılar. Tedbirli gelmemişler, yakalamaya çalışırlarken hayvan kaçtı. Gayet güzel uçtu uçamayacak durumda değildi. Ok sanırım deriyi sıyırmış. Sosyal medyada paylaştık ama henüz leylekten bir haber yok. Türkiye'den mi geldi başka bir yerden mi geldi bilemiyoruz" dedi.

"BİRKAÇ GÜN ÖNCE VURULMUŞ OLABİLİR"

Veteriner ve yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü okun saplandığı bölgede hayati organ bulunmadığını belirleterek, "Uçma kaslarını etkilemeyecek bir nokta ancak o bölgede hava keseleri var. Uzun süreli uçuş yapan kuşlar için hava kesesi önemli bir rol oynuyor. Hava kesesi delindiyse akciğerlerinde enfeksiyon gelişme riski var. Leylekler termal hava akımlarını kullanarak uçuyorlar. Belli noktalarda kanat çırpıyorlar. Leylek vurulduğu noktadan bir şekilde havalanıp termal hava ile uzun mesafe kat etmiş olabilir. Bu şekilde beslenemez ve sıvı alamaz. O yüzden çok eski bir vaka değil. Birkaç gün olabilir. Bu şekilde hayatta kalması güç. O hayvana müdahale edilip okun yerinden çıkarılması gerekiyor ki tedavi sürecinin ardından göçüne devam edebilsin" diye konuştu.