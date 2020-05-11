İstanbul'da çarşı-pazar hareketliliği

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle "kontrollü sosyal hayat"a adım attı.Kentin en işlek noktalarından Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde esnaf, iş yerlerini temizleyerek güne başladı. Normal hayata dönüş için hazırlıklara başlayan esnaf dışında sabah saatlerinde yoğunluk yaşanmadığı için sosyal mesafe de sorun olmadı.Sokaklarda bulunan vatandaşların genel olarak maske taktığı görülürken, maske takmayanlar ise polis tarafından uyarıldı.- Tarihi Yarımada'da da yoğunluk gözlendiİstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri olan Eminönü Meydanı, virüs tedbirleri kapsamında kaybettiği kalabalığa nazaran yeni süreçte biraz daha yoğun bir görüntü sundu.Banklarda oturan ve yürüyen vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdi.Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında olan dükkanlar da yoğunluk gözlendi. Uzun süre dışarı çıkmayan vatandaşlar, iş yerlerine giderek alacakları ürünleri inceledi.Karagümrük Semt Pazarı'nda da sabah saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Pazarcı esnafı ve müşteriler maskeye takarak alış veriş yaparken zabıta ekipleri de megafonla sosyal mesafe ve maske konusunda uyarı yaptı.Pazarcı esnafından Murat Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğunluğunun normal olduğunu ve vatandaşların kurallara uyduğunu söyledi.Bazı pazarların yoğunluğunun hep olduğuna dikkati çeken Çimen, "İşler iyi. Sıkıntılarımız var, olmuyor dersek yalan olur. Sağlığımız yerinde olsun o yeter. Bu virüs bitene kadar kontroller sürse çok iyi olur." dedi.Halil Ekinci de yoğunluğun iftar saatine doğru arttığını ancak vatandaşların kurallara uyduğunu ifade etti.Öte yandan öğle saatlerine doğru Karagümrük, Balat ve Eminönü'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Gün içerisinde dışarı çıkan vatandaşların sayısının da arttığı görüldü.Eminönü'nden Sultanahmet Meydanı'na çıkan yollarda da araçlar yoğunluk oluştururken, bu güzergahtaki iş yerlerin bir çoğunun açık olduğu dikkati çekti.Sultanahmet Meydanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olduğu için tarihi alanda sessizlik hakimdi.Beyazıt Meydanı ve Beyazıt Camii çevresinde alışveriş yapan vatandaşların yoğunluğu dikkati çekerken, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, maske takmadıkları gözlendi.Laleli ve Çemberlitaş'ta da dükkanların çevresinde yoğunluk yaşandı, buradaki vatandaşların da sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!