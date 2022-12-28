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Alevlerden kaçmak için önce kızını aşağı attı, sonra kendisi atladı

İstanbul'da felaketin eşiğinden dönüldü. Küçükçekmece'de meydana gelen olayda bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı 3'üncü kattaki evde bir kadın, mahallelinin açtığı battaniyeye önce kızını attı, ardından da kendisi atladı

Giriş: 28.12.2022 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da can pazarı! Önce kızını attı, sonra kendisi atladı - Son dakika haberi
İstanbul'da can pazarı! Önce kızını attı, sonra kendisi atladı
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DHA

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında bir kadın, mahalledekilerin açtığı battaniyenin üstüne önce kızını attı sonra kendisi atladı.

DHA'nın haberine göre, çocuk yara almadan kurtulurken yaralanan annesi ise hastaneye kaldırıldı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Şahin Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında 12.30 sıralarında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi alevler sardı.

Dairede kızıyla yaşayan bir kadın panik içinde balkona geldi. Aşağıda battaniye açanları gören kadın, önce kızını aşağıya attı ardından kendisi atladı. Battaniye düşen küçük kız kurtarırken, başını yere çarpan kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yardım edenlerden Murat Kalcık, "Kadın zor durumda kalınca önce çocuğu attı ardından kendisi atladı. İki kişi atlamış oldu. Elimizde halı vardı. Halıyı tuttuk ama kadının boynu kırıldı" dedi. Yıldız Demirsoy ise, " Önce çocuğunu attı. Çocuğu tutular ama kadını tutamadılar çünkü yere çakıldı" dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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