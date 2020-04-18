İstanbul'da "camilerin gerdanlığı" mahyalar asılıyor

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'daki camilere, "onbir ayın sultanı" ramazana özel Osmanlı geleneği mahyaların asılmasına başlandı.
Osmanlı Devleti'nde ilk Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahya geleneği, o dönemden bugüne her ramazan ayında camileri süslüyor.
İstanbul'un yanı sıra Edirne ve Bursa'daki tarihi camileri ramazan geceleri aydınlatan mahyalar, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı olan usta Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü atölyesinde hazırlanıyor.
Mahya ustası Yıldız ve ekibi, ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber camilerin gerdanlıklarını, İstanbul'daki 6 caminin iki minaresi arasına asmaya başladı.
- İstanbul'daki yazılar 4 kez değişecek
Genç yaşta başladığı mesleğinde bu yıl 50. yılını dolduran mahya ustası Kahraman Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun 450 yıllık Osmanlı sanatı olduğunu, mahyaların ilk dönemlerde yağ kandilleriyle yapıldığını ve ilk mahyanın da Sultanahmet Camisi'ne asıldığını söyledi.
Yıldız, mahya geleneğinin cumhuriyet döneminden sonra elektrikli sisteme dönüştürüldüğünü belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir tema belirlendiğini vurgulayan Yıldız, "Geçen yıl tema 'infak' olarak belirlenmişti. Bu yılın teması ise 'Ramazan ve sorumluluk bilinci' olarak belirlendi. İstanbul Müftülüğü de bize hangi sözlerin asılı olacağını yazıp verdi." diye konuştu.
Belirlenen yazıları ekibiyle hazırladıktan sonra camilere asmaya başladıklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:
"Mahyaların yapımından yazısının yazılmasına kadar tüm işleri biz yaptık. İstanbul'daki 6 cami, Edirne'de Selimiye Camisi ve Bursa'da Ulu Cami'ye mahya asacağız. İstanbul'daki yazılar ramazan boyunca 4, Edirne ile Bursa'da 2 kez değişecek. Mahya asma işine Eyüp Sultan Camisi'nden başladık ve 'Oruç arınmaktır' yazımızı astık. Dün Süleymaniye Camisi'ne 'Hamd sana, şükür sana', bugün Sultanahmet Camisi'ne 'Vakit dua vaktidir' yazılı mahyaları astık. Ardından Eminönü Yeni Cami'ye 'Ramazan arınmaktır', Üsküdar Yeni Valide Camisi ile Ataşehir Mimar Sinan Camisi'ne 'Oruç arınmaktır' yazılarını asacağız. İlk yazılarımız bunlar. Daha sonra ramazan ayı süresince ikinci, üçüncü ve dördüncü yazıları camilere asacağız."
Yıldız, mahyaların akşam yanmasının ramazana farklı bir atmosfer kattığını belirterek, "Görsel yayının olmadığı dönemlerde sadece mahyalar vardı. Bütün halk cami cami gezerek mahya izlerdi. Mahya o zamanlar bir görsel yayındı. Şu anda hala daha mahyalar ramazan ayının bir şenliği." dedi.
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