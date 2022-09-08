Başkonsoloslukta bayrak yarıya indirildi

Sağlık sorunları nedeniyle doktorları tarafından acil olarak gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.

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